Biglietti Lazio-Roma Coppa Italia: prezzi, prelazioni ospiti e come acquistarli

Un terzo derby della Capitale in questa stagione. Lazio e Roma scenderanno in campo il 10 gennaio ai quarti di finale di Coppa Italia, con i biancocelesti che giocheranno in casa. La prelazione per gli abbonati in campionato della società di Claudio Lotito è già terminata (era in programma dal 22 dicembre al 28 dicembre), mentre il 29 dicembre è scattata la vendita libera. La vendita è disponibile solo online nel circuito VivaTicket. Nella vendita libera il numero massimo di tagliandi acquistabili da una singola persona è di quattro come da disposizioni dell’Osservatorio sulle Manifestazioni Sportive. In questo caso è possibile presentare per le altre eventuali tre persone, anche solo la copia del documento d’identità. La Tribuna Tevere è acquistabile esclusivamente per i possessori della Tessera del Tifoso 1900, Eagle Card e l’abbonamento tradizionale. Come sempre, la Lazio riserverà per la Roma circa 20.000 biglietti tra Curva Sud, Distinti e Monte Mario lato Sud. La prelazione per gli abbonati giallorossi partirà nella mattinata di oggi, giovedì 4 gennaio e in caso di disponibilità residua, scatterà la vendita libera. Gli abbonati della Roma sono 36.000.

I prezzi (PER LE RIDUZIONI E GLI ALTRI SETTORI QUI LE INFORMAZIONI)

– 45 euro per Curva e Distinti;

– 60 euro per Tevere Parterre;

– 65 euro per Tevere normale;

– 110 euro per Monte Mario laterale;

– 150 euro per Monte Mario centrale (esclusi i diritti di prevendita).