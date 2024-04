Inter-Torino, storica prima volta: Ferrieri Caputi guida terna arbitrale interamente al femminile

Storica prima volta in Serie A: per la partita tra Inter e Torino, in cui i nerazzurri festeggeranno lo scudetto vinto con il successo nel derby lunedì, e i granata proveranno a ben figurare confidando ancora in un piazzamento europeo, il designatore CAN A-B Gianluca Rocchi ha scelto una terna arbitrale completamente al femminile. Già, perché insieme a Maria Sole Ferrieri Caputi, l’unico arbitro donna al momento abilitato a dirigere in Serie A e Serie B, troveremo come guardalinee le colleghe Francesca Di Monte di Chieti e Tiziana Trasciatti di Foligno. Di seguito ecco la designazione completa.

INTER – TORINO h. 12.30

FERRIERI CAPUTI Maria Sole (Livorno)

DI MONTE Francesca (Chieti) – TRASCIATTI Tiziana (Foligno)

IV: MARCHETTI Matteo (Ostia Lido)

VAR: DI PAOLO Aleandro (Avezzano, VAR PRO)

AVAR: AURELIANO Gianluca (Bologna)