LIVE – Musetti-Shevchenko, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Shevchenko, incontro valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023 (terra battuta). Ordinaria amministrazione all’esordio nella capitale francese per il carrarino, che ha domato in tre facili set lo svedese Mikael Ymer. Adesso un impegno non semplice contro il ventiduenne russo, che al primo turno ha sbarrato la strada in quattro parziali al gigante tedesco Oscar Otte. Tra Musetti e il sovietico non ci sono precedenti da registrare. L’azzurro dovrà senza subbio stare molto attento al gioco potente del suo avversario.

Quest’ultimo quest’anno sta facendo cose straordinarie sul circuito guadagnandosi con merito l’ingresso tra i primi cento giocatori del mondo. Ne sa qualcosa anche il nostro Jannik Sinner, che agli Internazionali è stato spinto fino al terzo set dal russo. Musetti, tuttavia, è il maggiore indiziato per accedere al terzo turno, dove se la vedrebbe contro uno tra il britannico Cameron Norrie oppure il qualificato transalpino Lucas Pouille. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Shevchenko pianificati come quarto ed ultimo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Court 7 (al termine di Griekspoor-Hurkacz).

