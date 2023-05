Roland Garros 2023, Musetti rullo compressore: Shevchenko superato nettamente

Lorenzo Musetti gioca un match splendido contro Alexander Shevchenko e conquista il successo con lo score di 6-1 6-1 6-2, approfittando appieno della non brillantezza del suo rivale odierno per sfoderare tutte le sue qualità e tutta la sua manualità, conquistando l’accesso al terzo turno del Roland Garros per la seconda volta in carriera. Un match che non ha mai avuto storia e in cui il numero 18 del mondo si è dimostrato nettamente superiore ad un rivale che, sulla carta, si sarebbe dovuto rivelare decisamente ostico. Ricordiamoci che il russo ha ottenuto ben quattordici vittoria in questa stagione primaverile sulla terra battuta, vincendo un titolo Challenger e battendo avversari del calibro di Jiri Lehecka e Sebastian Baez, prima di mettere in difficoltà affermati top player quali Daniil Medvedev e Jannik Sinner. Per il 21enne di Carrara, dunque, grande iniezione di fiducia in vista del prossimo turno, una partita che sarà certamente ben più complessa: ad attenderlo c’è, infatti, Cameron Norrie, già sconfitto a Barcellona per 3-6 6-4 6-1. Quel match, tuttavia, l’azzurro fu davvero vicino a perderlo sul 3-6 4-4 e 15-40 sul proprio servizio, dunque occorrerà fare tantissima attenzione. In stagione, tra l’altro, Norrie ha già vinto ben 29 partite sulle 39 giocate, mentre il bilancio di Musetti recita 15-12.