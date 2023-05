Alla Puskas Arena di Budapest per la finale di Europa League Roma-Siviglia sono presenti anche il presidente della Figc, Gabriele Gravina, il ministro dello sport, Andrea Abodi, e il presidente del Coni, Giovanni Malagò, le massime istituzioni a livello di Figc, Governo e sport italiano per assistere alla sfida che per l’Italia è soltanto la prima di tre finali europee in dieci giorni.