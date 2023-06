Atp Halle 2023: programma, orari e ordine di gioco semifinali 24 giugno

Il programma, gli orari e l’ordine di gioco del torneo Atp di Halle 2023 della giornata di sabato 24 giugno. Sull’erba tedesca vanno in scena le semifinale della competizione, con il padrone di casa Alexander Zverev che scenderà in campo per primo alle ore 14:00 sul centrale per affrontare il kazako Alexander Bublik, reduce dal match contro Jannik Sinner, ritiratosi per infortunio. Al termine di questa sfida ci sarà la seconda semifinale tra il vincente del match tra il russo Daniil Medvedev e lo spagnolo Roberto Bautista Agut e uno tra il russo Andry Rublev e l’olandese Tallon Griekspoor. Ecco il programma completo delle semifinali di sabato 24 giugno.

OWL ARENA

Dalle ore 14:00 – Bublik vs Zverev

A seguire – Medvedev OR Bautista Agut vs Rublev OR Griekspoor