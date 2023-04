LIVE – Musetti-Djokovic, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Djokovic, incontro valevole per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però, Musetti si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale. Erano gli ottavi di finale del Roland Garros 2021.

Il ventidue volte campione Slam, nonostante l’esordio con più ombre che luci contro il qualificato russo Ivan Gakhov, partirà nettamente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. In palio per Musetti c’è un quarto di finale contro l’altro italiano Jannik Sinner oppure il polacco Hubert Hurkacz. La speranza, naturalmente, è che possa andare in atto un derby tutto azzurro in uno dei palcoscenici più prestigiosi dell’intero circuito mondiale. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Musetti e Djokovic pianificati come terzo incontro della giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00.

