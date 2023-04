Musetti-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Masters 1000 Montecarlo 2023

Lorenzo Musetti se la vedrà contro Novak Djokovic negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023, torneo di scena sui campi in terra battuta della città monegasca. Il carrarino, dopo il convincente esordio contro l’altro serbo Miomir Kecmanovic, ha demolito il qualificato connazionale Luca Nardi, a cui ha lasciato neppure un game. Adesso il faccia a faccia con il numero uno del mondo, contro cui si trova in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Nell’unico andato in scena sul rosso, però, l’azzurro si è trovato avanti di due set prima di doversi ritirare per affaticamento durante il quinto e decisivo parziale.

Erano gli ottavi di finale del Roland Garros 2021. Il ventidue volte campione Slam, nonostante l’esordio con più ombre che luci contro il qualificato russo Ivan Gakhov, partirà nettamente avanti nei pronostici secondo le quote dei bookmakers. In palio per Musetti c’è un quarto di finale contro l’altro italiano Jannik Sinner oppure il polacco Hubert Hurkacz. La speranza, naturalmente, è che possa andare in atto un derby tutto azzurro in uno dei palcoscenici più prestigiosi dell’intero circuito mondiale.

Musetti e Djokovic scenderanno in campo oggi (giovedì 13 aprile). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata sul Court Rainier III dalle ore 11.00. La diretta televisiva è affidata a Sky Sport, che segue l’appuntamento monegasco attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante le due piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di ottavi di finale tra Musetti e Djokovic garantendo una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà ai propri lettori aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.