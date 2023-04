Moto Gp, Bezzecchi: “Presto per parlare del titolo, per adesso mi godo la vittoria in Argentina”

Marco Bezzecchi ha parlato nel corso della conferenza stampa di presentazione del GP delle Americhe ad Austin. “E’ stata una settimana particolare, dove ho sentito tanto l’amore della mia famiglia, dei fan. E’ stato fantastico. Mi sento bene, sono felice, so che è già tempo di tornare a correre, sono molto concentrato”. Poi ha continuato: “La gara in Argentina l’ho rivista più di 20 volte, è stato fantastico. Adesso è tempo di godermi il momento, non pensare al campionato, ma di mantenere i piedi per terra. Tutti me lo stanno dicendo: pensare al campionato? E’ presto. Mi sto semplicemente godendo la vittoria; qui ad Austin cerco di essere me stesso ed essere veloce”.