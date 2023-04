Masters 1000 Montecarlo 2023, capolavoro Musetti: rimonta Djokovic e si regala i quarti con Sinner

Uno straordinario Lorenzo Musetti batte Novak Djokovic e va ai quarti di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 (terra battuta). Impresa del carrarino, che dopo le vittorie ai danni di Kecmanovic e Nardi estromette dal torneo anche il numero uno del mondo, contro cui era in svantaggio per 3-0 negli scontri diretti. Si tinge d’azzurro il Principato di Monaco, che vedrà ai quarti di finale un interessantissimo derby italiano. L’avversario di Musetti sarà infatti Jannik Sinner, che ha battuto in rimonta Hurkacz e condividerà con il connazionale in uno dei palcoscenici più prestigiosi dell’intero circuito mondiale. 4-6 7-5 6-4 il punteggio del match, con Musetti che ha battuto Djokovic dopo 2h56′, diventando il quarto italiano di sempre a farlo.

PRIMO SET – Inizio di partita contratto da ambo le parti con Djokovic che è il primo a strappare la battuta al suo avversario, ma Musetti reagisce bene e riesce a rimanere nel set accorciando sul 3-2. Il servizio però non è un fattore, tutt’altro: Lorenzo non riesce ad incidere, punta più alla quantità di prime palle in campo che alla qualità e in risposta Djokovic non perdona. Il serbo annulla sul 5-2, ma il toscano non molla e riesce ad accorciare sino al 4-5. Nel decimo game tre punti straordinari di Djokovic chiudono a tripla mandata la prima frazione di gioco: 6-4 lo score.

SECONDO SET – Nei primi quattro games nessuno dei due giocatori riesce a tenere il servizio confermando il trend del primo set. Sul 2-2 è Djokovic il primo a mettere la testa avanti, allungando sul 4-2. Ma anche qui, come nel primo set, Musetti è bravo a non mollare e a sfruttare anche qualche errore di troppo del serbo. Non solo riesce a pareggiare i conti sul 4-4, ma l’allievo di Tartarini si costruisce l’occasione di andare a servire per il set sul 5-4. Djokovic, sotto 30-0, in qualche modo riesce a rimanere agganciato sul 5-5. La partita però è imprevedibile: Novak è falloso e concede una seconda opportunità di chiudere il set, stavolta Musetti non manca l’opportunità: 7-5 e tutti al terzo set.

TERZO SET – I primi due games vanno via senza sussulti e poi arriva la pioggia, il match viene interrotto sull’1-1 40-30 con una pioggia battente che diventa la protagonista assoluta. Dopo circa un’ora di pausa si ritorna in campo ed entrambi i giocatori giocano decisamente meglio rispetto a prima. Djokovic, però, continua a sbagliare troppo ed è il primo ad offrire palla break. Musetti non rimane a guardare e conquista un prezioso break nel settimo gioco, consolidando poi il vantaggio grazie a un solido turno di battuta. La tensione cresce e il momento di chiudere si avvicina. E Musetti cosa fa? Vince un game molto lottato, annullando una palla break e spuntandola al quarto match point.