LIVE – Hurkacz-Dimitrov, quarti di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Hurkacz-Dimitrov, incontro valevole per i quarti di finale del Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023 (cemento indoor). Il gigante polacco, dopo aver trionfato recentemente nell’altro appuntamento ‘Mille’ di Shanghai, vuole regalarsi una nuova settimana da sogno per cercare di conquistare il pass per le ATP Finals di Torino. Nella capitale francese ha sbarrato la strada a giocatori del calibro dello statunitense Sebastian Korda, dello spagnolo Roberto Bautista Agut e dell’argentino Francisco Cerundolo, confermandosi come uno dei tennisti più in forma di quest’ultima finestra della stagione. Lo stesso si può dire del veterano bulgaro, che da qualche settimana sembra essere tornato su livelli decisamente alti.

Per l’ex top ten spicca in modo particolare il successo in tre set ottenuto al secondo turno contro il russo Daniil Medvedev. Contro Hurkacz si è aggiudicato tutti e tre i precedenti, compreso quello andato in scena ad inizio stagione sul veloce indoor olandese di Rotterdam. In palio per il vincitore c’è il biglietto per la semifinale contro uno tra il greco Stefanos Tsitsipas oppure il russo Karen Khachanov. Sarà Dimitrov a partire leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Hurkacz e Dimitrov pianificati sul Court Central come primo incontro della giornata dalle ore 14.00.

COME SEGUIRE HURKACZ-DIMITROV IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

HURKACZ-DIMITROV (quarti di finale Masters 1000 Parigi-Bercy 2023)