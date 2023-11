Coppa Italia 2023/2024, 4 squalificati dal giudice sportivo dopo i sedicesimi di finale

Sono quattro i giocatori squalificati per una giornata dal giudice sportivo dopo le partite dei sedicesimi di Coppa Italia. Si tratta di Serdar dell’Hellas Verona e Frare del Cittadella che erano stati espulsi, più Frendrup del Genoa e Zagaritis del Parma che invece erano in diffida e sono stati ammoniti. La Salernitana è stata multata per 4mila euro perché, nel corso della gara contro la Samp, i tifosi hanno “costretto l’arbitro ad interrompere la gara a causa dell’utilizzo di un fischietto simile a quello del Direttore di gara”.