Masters 1000 Parigi-Bercy 2023, Dimitrov si impone in tre set: Hurkacz dice addio alle ATP Finals

Grigor Dimitrov conferma il suo splendido momento di forma e poche settimane dopo Shanghai è in semifinale anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy. Il bulgaro si impone con lo score di 6-1 4-6 6-4 ai danni di Hubert Hurkacz, eliminando così il polacco dalla corsa alle ATP Finals (non potrebbe scavalcare Rune anche vincendo la prossima settimana a Metz, dato che ha dei punti da scartare) e avvicinando notevolmente sia Zverev che lo stesso Rune a Torino. Un match in cui Hurkacz ha avvertito notevolmente la tensione a inizio partita, riuscendo però a rimettersi in carreggiata dopo un primo set perso malamente. Dimitrov, però, si è dimostrato letale nella frazione decisiva e con questo risultato torna tra i primi 15 giocatori del mondo. Domani attende in semifinale uno tra Tsitsipas e Khachanov.

LA PARTITA – La tensione la si legge tutta nel volto di Hurkacz nella prima fase di partita. Errori su errori da parte del tennista polacco, che non riesce ad essere solido neanche nel fondamentale più importante, ovvero il servizio. In soli 28′ cede il primo parziale con il punteggio di 6-1. La performance alla battuta da parte di ‘Hubi’ migliora notevolmente nella seconda frazione, in cui gli entra molto più spesso la prima e diventa quella macchina che tutti ci siamo abituati a conoscere. Il set segue i turni di battuta fino al decimo game, quando sul 5-4 in suo favore il polacco attacca sin dalla risposta su un paio di punti Dimitrov e alla prima occasione riesce ad aggiudicarsi il parziale per 6-4.

Il bulgaro, che era stato in controllo fino a quel momento, deve accettare la situazione e reagire ad inizio terzo set. Lo fa, aggrappandosi ai suoi turni di battuta contro un Hurkacz che continua ad essere dominante nei propri. Poi, nel settimo game, arriva la svolta: il polacco commette un paio di errori gravi e sul 15-40 Dimitrov infila il passante che gli consegna il break. Il nativo di Haskovo nel gioco successivo si trova ad affrontare un pericoloso 0-30 ma con quattro punti di fila consolida il break. A quel punto è Hurkacz che si salva poi dalla stessi situazione di punteggio sul 3-5, ma l’epilogo è rinviato solamente di qualche minuto. Dimitrov tiene a quindici, chiude 6-4 al terzo e conquista la semifinale.