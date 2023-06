LIVE – Giorgi-Watson, primo turno Wta Eastbourne 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Giorgi-Watson, incontro valevole per il primo turno del torneo WTA 500 di Eastbourne 2023 (erba). La marchigiana ha bisogno di trovare condizione e fiducia in vista di Wimbledon. Nelle prime due apparizioni stagionali sul verde, infatti, Giorgi ha racimolato al massimo un ottavo di finale in quel di Nottingham. L’urna di Eastbourne le aveva riservato all’esordio la ventiduenne russa Anastasia Potapova. Quest’ultima, tuttavia, ha dato forfait per via di un problema alla spalla.

A sostituirla la veterana britannica, sconfitta al turno decisivo delle qualificazioni per mano della colombiana Camila Osorio ma ripescata in qualità di lucky loser. Giorgi partirà favorita secondo le quote dei bookmakers. La sua avversaria, però, riesce sempre a dare il meglio di sè quando gioca di fronte al pubblico amico e rappresenterà un osso molto duro per la nostra portacolori. In caso di vittoria per Camila ci sarebbe al secondo turno una tra la connazionale Jasmine Paolini oppure la tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie della manifestazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Giorgi e Watson pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane sul Court 2 (al termine di Bouzkova-Haddad Maia).

COME SEGUIRE GIORGI-WATSON IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

GIORGI-WATSON (primo turno WTA 500 Eastbourne 2023)