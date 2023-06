Italia U21, Pellegri: “Secondo me non si è ancora vista la Nazionale più bella”

L’attaccante del Torino e della Nazionale Italiana U21, Pietro Pellegri, alla vigilia della sfida contro la Norvegia valevole per gli Europei U21 2023, ha parlato in conferenza stampa: “Secondo me ancora non si è vista l’Italia migliore. Anche nella fase di preparazione a Tirrenia ho visto un gruppo che ha tanta voglia e qualità, secondo me l’Italia più bella deve ancora arrivare. Norvegia? Li abbiamo studiati in questi giorni , è una squadra che ha grande palleggio e fisicità, dobbiamo concentrarci sui nostri punti di forza per fare al meglio la gara”.

“Aver segnato a 16 anni in serie A? Ci sono stati lati positivi e negativi, ti ritrovi catapultato in un mondo in cui ragazzi di 15-16 anni non si ritrovano. Ho avuto tanti problemi, sicuramente sono cresciuto molto a livello di testa, sia le cose positive che negative fanno parte della mia carriera e mi hanno aiutato a crescere”, ha concluso Pellegri.