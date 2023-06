Giorgi-Potapova oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Eastbourne 2023

Camila Giorgi se la vedrà contro Anastasia Potapova nel primo turno del WTA 500 di Eastbourne 2023 (Gran Bretagna), torneo di scena sui campi in erba della cittadina inglese. La marchigiana ha bisogno di trovare condizione e fiducia in vista di Wimbledon. Nelle prime due apparizioni stagionali sul verde, infatti, ha racimolato al massimo un ottavo di finale in quel di Nottingham. La ventiduenne russa, invece, è reduce dalla semifinale ottenuta a Birmingham, dove si è arresa soltanto in tre set di fronte alla futura vincitrice del torneo ovvero la lettone Jelena Ostapenko.

Non a caso sarà proprio Giorgi a partire leggermente sfavorita secondo le quote dei bookmakers. L’azzurra ha trionfato nell’unico scontro diretto andato in scena contro la giovane sovietica. La sensazione, però, è che sia indispensabile la sua migliore versione questa volta per poter venire a capo di una sfida davvero molto complicata. In caso di vittoria per Camila ci sarebbe al secondo turno una tra la connazionale Jasmine Paolini oppure la tunisina Ons Jabeur, quarta testa di serie della manifestazione.

Giorgi e Potapova scenderanno in campo oggi (martedì 27 giugno). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 12.00 italiane sul Court 2 (al termine di Bouzkova-Haddad Maia). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it seguirà il match primo turno tra Giorgi e Potapova garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti. news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.