LIVE – Fognini-Mensik, primo turno qualificazioni US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Mensik, incontro valevole per il primo turno delle qualificazioni degli US Open 2023 (cemento outdoor). Il ligure, dopo essere uscito dai primi cento giocatori del mondo, è costretto ad iniziare il proprio percorso newyorkese dal tabellone cadetto. L’urna gli ha riservato il diciassettenne ceco. Quest’ultimo, grazie ai brillanti risultati ottenuti sul circuito minore, è riuscito a fare il suo ingresso nella top duecento. Fognini, complice la maggiore esperienza, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers.

I due si sono incontrati da pochissimo nei quarti di finale del Challenger svizzero di Zug (terra rossa), con il veterano azzurro che si è imposto agilmente in due parziali. In palio per il vincitore c’è l’accesso al secondo turno contro uno tra il romano Flavio Cobolli oppure l’elvetico Leandro Riedi. La speranza è che possa andare in scena un derby tutto italiano. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Fognini e Mensik pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 12 (al termine del match femminile tra la giapponese Hibino e la statunitense Chirico).

COME SEGUIRE FOGNINI-MENSIK IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

FOGNINI-MENSIK (primo turno qualificazioni US Open 2023)