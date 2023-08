Fognini-Mensik oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Fabio Fognini se la vedrà contro Jakub Mensik nel primo turno delle qualificazioni degli US Open 2023 (Stati Uniti), quarto ed ultimo Slam della stagione in partenza sui campi in cemento outdoor della città a stelle e strisce. Il ligure, dopo essere uscito dai primi cento giocatori del mondo, è costretto ad iniziare il proprio percorso newyorkese dal tabellone cadetto. L’urna gli ha riservato il diciassettenne ceco.

Quest’ultimo, grazie ai brillanti risultati ottenuti sul circuito minore, è riuscito a fare il suo ingresso nella top duecento. Fognini, complice la maggiore esperienza, partirà leggermente favorito secondo le quote dei bookmakers. I due si sono incontrati da pochissimo nei quarti di finale del Challenger svizzero di Zug (terra rossa), con il veterano azzurro che si è imposto agilmente in due parziali. In palio per il vincitore c’è l’accesso al secondo turno contro uno tra il romano Flavio Cobolli oppure l’elvetico Leandro Riedi. La speranza è che possa andare in scena un derby tutto italiano.

Fognini e Mensik scenderanno in campo oggi (mercoledì 23 agosto). I due giocatori sono pianificati come terzo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 12 (al termine del match femminile tra la giapponese Hibino e la statunitense Chirico). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). Sportface.it seguirà l’esordio di Fognini all’interno del tabellone cadetto garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.