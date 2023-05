LIVE – Fognini-Kubler, secondo turno Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Kubler, incontro valevole per il secondo turno del Roland Garros 2023. Non vuole fermarsi il tennista azzurro, che dopo aver fatto fuori all’esordio la decima testa di serie del tabellone Auger-Aliassime, ora ha una buona chance di continuare il suo percorso. Il primo avversario è l’australiano Kubler, in un match in cui Fabio parte con tutti i favori del pronostico e con una buona dose di fiducia alle spalle, sia in seguito al successo sul canadese, sia per la bella vittoria ottenuta in doppio con Bolelli contro Kokkinakis e Struff. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Fognini e Kubler pianificati alle ore 11:00.

COME SEGUIRE FOGNINI-KUBLER IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE FOGNINI-KUBLER