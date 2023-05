Fognini-Kubler oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Roland Garros 2023

Fabio Fognini affronterà Jason Kubler nel secondo turno del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Il tennista ligure ha sfruttato al meglio le condizioni non ottimali della testa di serie numero dieci Felix Auger-Aliassime al primo turno e ora, dopo una bella vittoria, il tabellone si è aperto. L’australiano Kubler è un avversario contro cui Fabio non deve peccare in errori dal punto di vista della concentrazione. Si tratta di un match che si può e in un certo senso di deve anche vincere per proseguire questo cammino e avvicinare quello che è l’obiettivo dichiarato da lui stesso, ovvero rientrare nel più breve tempo possibile tra i primi 100 del ranking mondiale.

SEGUI LA DIRETTA TESTUALE

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

Fognini e Kubler scenderanno in campo oggi, mercoledì 31 maggio alle ore 11:00. La diretta televisiva è affidata ad Eurosport, che segue il secondo Slam stagionale attraverso i due canali di riferimento Eurosport 1 ed Eurosport 2. Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport). Anche gli abbonati a DAZN, Sky (210 e 211) e Tim Vision avranno a disposizione i due canali lineari di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso evento transalpino. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.