Roland Garros 2023, Fognini al terzo turno: battuto in tre set Kubler. Ora Ofner

Fabio Fognini batte 6-4 7-6(5) 6-2 l’australiano Jason Kubler e vola al terzo turno del Roland Garros, dove dovrà vedersela contro l’austriaco Sebastian Ofner. Al primo incrocio in carriera con Kubler l’azzurro chiude in due ore e ventuno minuti di gioco una prova solida, con un buon tasso tecnico. La partenza di Fognini è a razzo e l’azzurro strappa subito il servizio. Ma nel game successivo Fabio non controlla il dritto e concede il controbreak. Anche l’avversario sbaglia molto e per Fognini è un gioco da ragazzi trovare il terzo break consecutivo, poi difeso fino al 6-4 finale di un set solido e concreto. Fognini non concede più palle break e chiude al primo set point a disposizione. Nel secondo il copione offre subito il break in apertura del tennista ligure, che riesce ad issarsi sul 4-0. Qui però scatta la reazione di Kubler che riesce a rimontare fino al 5-5. Fognini è lucido nel trovare il break a zero e torna a servire per il set, ma ancora una volta Kubler riesce a strappare il servizio. È l’unico passaggio a vuoto di un’altra grande prova dopo quella con Auger-Aliassime (anche lui battuto in tre set). Si va infatti al tiebreak e Fabio la spunta sul 7-5. Più agevole il terzo set. L’equilibrio dura fino al 3-2. Fognini trova il break al sesto game e concede successivamente il bis per il definitivo 6-2.