LIVE – Fognini-Kecmanovic, secondo turno Internazionali d’Italia 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Kecmanovic, incontro valevole per il secondo turno degli Internazionali d’Italia 2023 sulla terra battuta del Foro Italico di Roma. Partita molto dura per il ligure, entrato in tabellone in virtù di una wild card. Quest’ultimo, tuttavia, è reduce dal brillante esordio contro l’ex numero uno del mondo Andy Murray e sicuramente si presenta all’appuntamento con il carico di fiducia. Ne servirà molta contro il piccolo serbo, recentemente arrivato in finale ad Estoril ed in semifinale a Banja Luka (in entrambi i casi sul rosso).

Deludente, invece, il rendimento nel Principato e a Madrid, dove tutte e due le volte si è arreso all’esordio in tabellone. L’unico scontro diretto ha sorriso a Fognini (primo turno Masters 1000 Montecarlo 2021), che partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. L’azzurro vuole continuare a stupire nella Capitale per garantirsi uno sbalorditivo terzo turno contro uno tra il danese Holger Rune, testa di serie numero sette della manifestazione, oppure il qualificato transalpino Arthur Fils. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Fognini e Kecmanovic pianificati come terzo incontro di giornata dalle ore 11.00 sul Campo Nicola Pietrangeli.

