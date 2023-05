Internazionali Roma 2023, Fognini infiamma il Pietrangeli: Kecmanovic sconfitto in due set

Fabio Fognini deluxe fa impazzire di gioia il campo Pietrangeli. Il tennista ligure gioca una partita quasi perfetta e batte il serbo Miomir Kecmanovic, testa di serie numero trenta del torneo, con lo score finale di 6-3 7-6(6) qualificandosi per il terzo turno degli Internazionali BNL d’Italia in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Quarantadue vincenti in oltre un’ora e cinquanta minuti di partita per Fognini che ha deliziato il pubblico. Domenica, al terzo turno, Fabio se la vedrà con il vincente del match che vedrà opposti Holger Rune e Arthur Fils.

PRIMO SET – La partenza del tennista ligure è praticamente perfetta: Fognini è centrato, sciorina il suo tennis di qualità e brekka in apertura di match Kecmanovic. L’azzurro conferma il break e sale sul 2-0 facendo scaldare un Pietrangeli gremito in ogni ordine di posto. Con la prima di servizio Fognini fa la differenza visto che riesce a muovere il gioco a proprio piacimento, Kecmanovic entra in partita ma deve sempre rincorrere: il tennista di Arma di Taggia al servizio è praticamente perfetto e non concede occasioni al suo avversario. Sul 5-3, inoltre, arriva il secondo squillo del match di Fognini: un altro break, stavolta è quello che mette il punto esclamativo su un set praticamente perfetto, 6-3.

SECONDO SET – La seconda frazione di gioco si apre con un game molto combattuto, Fognini lo vince senza concedere palle break e mette la testa avanti anche nel secondo set. Kecmanovic fa fatica, ma in qualche modo riesce a rimanere agganciato alla partita: il serbo annulla una palla break nel secondo gioco, una nel quarto game e una nel sesto. Fognini è lì lì per uccidere sportivamente la partita, ma in qualche modo la testa di serie numero trenta riesce a rimanere agganciata alla partita. L’equilibrio prosegue sempre più, entrambi i giocatori riescono a tenere i rispettivi turni di battuta. Fognini, sul 5-5, risale da un 15-30 pericoloso e lo fa con classe e maestria mettendo a segno tre vincenti uno più bello di un altro. Si va al tie-break. Nonostante il doppio fallo iniziale, Fabio regala spettacolo e con un altro paio di vincenti favolosi si invola sul 4-2. Kecmanovic non molla e annulla tre match point complice anche un nastro beffardo che porta fuori il passante di Fognini. Sul 6-6 la tensione è alle stelle, ma Fognini è superlativo e chiude la partita al quarto match point.