LIVE – Fognini-Djere, secondo turno Atp Marrakech 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Fognini-Djere, incontro valevole per il secondo turno del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Quarto confronto in carriera tra i due, che tornano ad affrontarsi a distanza di circa un anno. Nel 2023 Djere aveva avuto la meglio sulla terra rossa di Buenos Aires, mentre Fognini si era imposto nel 2021 sull’erba di Wimbledon (pochi mesi prima era stato però sconfitto ancora sulla terra battuta, a Ginevra). Accreditato della prima testa di serie, Djere ha beneficiato di un bye al primo turno e farà dunque il suo debutto nel torneo. Di contro, Fabio non solo ha battuto in tre set Gaston ma ha anche vinto due partite nel tabellone di qualificazione e andrà dunque a caccia del poker. Secondo i bookies, sarà il serbo a scendere in campo con i favori del pronostico. Sportface.it seguirà il match di secondo turno, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come quarto incontro di giornata sul Center Court.

FOGNINI-DJERE (Atp 250 Marrakech)