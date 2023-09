US Ope 2023, il punto della finale: Medvedev non chiude, Djokovic passa e fa esplodere l’Arthur Ashe (VIDEO)

di Alessio Vinciguerra 35

Scambi lunghissimi, ritmi elevati e dopo più di ore di gioco siamo ancora nel vivo del secondo set nella finale degli US Open 2023 tra Djokovic e Medvedev. Sul 5-5, situazione estremamente delicata, il serbo si aggiudica un punto che fa esplodere l’Arthur Ashe Stadium. Medvedev anche piuttosto ingenuo in un paio di occasioni non chiude e alla fine la seconda testa di serie del tabellone passa.