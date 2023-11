LIVE – Cobolli-Stricker, Next Gen Atp Finals 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Cobolli-Stricker, primo match della fase a gironi delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah (Arabia Saudita). Il torneo è riservato ai migliori otto tennisti U21 della stagione ed è di scena sul cemento indoor della città araba. Il romano si è qualificato per l’evento grazie ad un grande finale di stagione disputato sul circuito Challenger, che gli ha consentito di entrare per la prima volta in carriera tra i primi cento giocatori del mondo. Dall’altra parte della rete trova immediatamente un cliente molto scomodo come il mancino svizzero, numero 94 della classifica mondiale.

Quest’ultimo, tuttavia, ha già tanta esperienza nel tennis dei grandi, potendo già vantare un ottavo di finale agli US Open di quest’anno. Cobolli, date queste premesse, partirà sfavorito secondo le quote dei bookmakers. La superficie molto rapida, inoltre, è stata ancora poco sperimentata dal giovane azzurro, abituato ad alternarsi soprattutto tra l’amata terra battuta e il cemento outdoor. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Cobolli e Stricker pianificati come secondo incontro della giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 14.00 italiane (le 16.00 locali). Prima di loro la sfida tra l’altro azzurrino Luca Nardi e il francese Arthur Fils

COME SEGUIRE COBOLLI-STRICKER IN TV

TABELLONE E ACCOPPIAMENTI

PROGRAMMA E COPERTURA TV

GIRONI

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

COBOLLI-STRICKER (DIRETTA)