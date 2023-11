Virtus Bologna, dopo l’operazione Polonara è tornato ad allenarsi

Achille Polonara è tornato ad allenarsi in gruppo dopo il tumore ai testicoli e relativa operazione chirurgica per rimuoverlo. “Dopo più di 50 giorni dal momentaneo stop all’attività agonistica, oggi finalmente il primo allenamento completo con la squadra, seguito dai primi canestri e dagli inevitabili quanto liberatori abbracci” si legge in una nota della società virtussina. “Il Club ringrazia tutti i professionisti, tutte le strutture e tutte le persone che hanno seguito Achille dalla diagnosi al ritorno sul parquet”.