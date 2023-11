Benfica-Inter, rifinitura per i portoghesi: assenti Guedes, Bah e Neres

Allenamento della vigilia per il Benfica, che domani si prepara a sfidare in Champions League l’Inter all’Estadio da Luz. Buone notizie per mister Roger Schmidt dal momento che André Gomes e Juan Bernat hanno preso parte alla seduta, mentre non hanno preso parte alla rifinitura Guedes (che si è sottoposto a cure e ha svolto lavoro in palestra), Bah e David Neres (entrambi in recupero da infortuni).