LIVE – Bronzetti-Jabeur 3-6 6-7(5), secondo turno Wta Zhengzhou 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Frech, incontro valevole per il secondo turno del torneo WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor). La romagnola è reduce dall’esordio contro la wild card di casa Hanyu Guo. Qui ha faticato nel corso del primo set, salvo poi dominare le operazioni nel secondo. Adesso occorre alzare l’asticella contro la top ten tunisina, quarta testa di serie della manifestazione e beneficiaria di un bye al primo turno. Quest’ultima ha recentemente trionfato a Ningbo e specialmente sulle superfici veloci rappresenta un’ostacolo molto difficile per chiunque. Le due si sono incontrate una sola volta nell’arco della carriera.

È successo quest’anno al primo turno del Roland Garros, con la nordafricana che si è riuscita ad imporre in due parziali abbastanza comodi. Servirà un’impresa a Bronzetti, che per la terza volta negli ultimi quattro eventi a cui ha preso parte vuole conquistarsi un posto tra le migliori otto. Qui in caso d’impresa contro Jabeur troverebbe una tra la wild card di casa Zhouxuan Bai oppure la russa Daria Kasatkina, numero dodici delle classifiche mondiali e ottava testa di serie della manifestazione. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Bronzetti e Jabeur pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali) sul Center Court (al termine dell’altro ottavo di finale tra la russa Liudmila Samsonova e la tedesca Laura Siegemund).

BRONZETTI-JABEUR 3-6 6-7(5)

GAME, SET & MATCH JABEUR 6-3 7-6(5)

SECONDO SET – E alla fine riesce a chiudere la tunisina! Bell’abbraccio a rete tra le due.

SECONDO SET – Jabeur gioca bene entrambi i punti e si procura il quarto match point: 6-5 per lei.

SECONDO SET – Bronzetti perde il minibreak ma si porta comunque avanti 5-4

SECONDO SET – Clamoroso errore di Jabeur che ormai sta vivendo un incubo: si gira sul 4-2 Bronzetti.

SECONDO SET – Incredibile doppio fallo e break Bronzetti: 6-6!!!

SECONDO SET – Annullata anche la terza, ma ce ne è una quarta.

SECONDO SET – Doppio fallo Jabeur e ancora palla break.

SECONDO SET – Sfuma via anche il quarto match point.

SECONDO SET – Gran risposta di Bronzetti: 40-40

SECONDO SET – Prima di servizio al centro: Ad-40.

SECONDO SET – Palla corta per annullarlo: 40-40

SECONDO SET – Rovescio lungolinea vincente e secondo match point Jabeur.

SECONDO SET – Seconda palla break, gioca bene Bronzetti ma Jabeur si inventa un bel passante: 40-40

SECONDO SET – Servizio esterno ad annullare la palla break: 40-40

SECONDO SET – Da 30-0 a 30-40, la Jabeur ci prova a rimettere in partita Bronzetti per l’ennesima volta.

SECONDO SET – Sbaglia con il dritto Bronzetti. Per la terza volta Jabeur potrà servire per il match: 6-5

SECONDO SET – La tunisina prova a reagire: 15-40.

SECONDO SET – Jabeur sbaglia anche di rovescio e siamo 5-5 dal 5-2 con match point sprecato.

SECONDO SET – Seconda palla break Bronzetti.

SECONDO SET – Jabeur ha un match point ma sbaglia con il dritto.

SECONDO SET – Si sposta sul dritto Bronzetti in risposta, Jabeur la punisce con il lungolinea: 40-40

SECONDO SET – Il dritto di Bronzetti! Palla break per l’azzurra: 30-40

SECONDO SET – Bronzetti si avvicina ancora: 4-5

SECONDO SET – Doppio fallo di Jabeur e siamo 3-5.

SECONDO SET – Due palle per recuperare quantomeno un break: 15-40

SECONDO SET – Rovescio vincente di Jabeur. Va a servire per il match: 2-5

SECONDO SET – Arriva la palla break per la tunisina.

SECONDO SET – Bronzetti recupera da 0-30 a 30-30

SECONDO SET – Jabeur però ora concede meno al servizio: 2-4

SECONDO SET – Bronzetti annulla ben tre palle break e resta in partita: 2-3

SECONDO SET – Gioca bene Lucia, risale fino al 40-40.

SECONDO SET – Jabeur sempre in spinta appena può. Due palle del doppio break: 15-40

SECONDO SET – Senza patemi Jabeur: 1-3

SECONDO SET – Rovescio lungolinea vincente e break Jabeur: 1-2

SECONDO SET – Ora è la tunisina ad avere due chances per il break: 15-40

SECONDO SET – Jabeur annulla una pericolosa palla break e si porta in parità: 1-1

SECONDO SET – Con quattro punti di fila Bronzetti parte bene: 1-0

SECONDO SET – 0-30 subito in avvio per Lucia al servizio.

PRIMO SET JABEUR 6-3

PRIMO SET – Arriva il primo set in favore della tunisina: 3-6

PRIMO SET – Bronzetti con il miglior game di battuta del match: 3-5

PRIMO SET – La n°4 del seeding riesce a consolidare il break questa volta: 2-5

PRIMO SET – Si inventa un paio di gran rovesci Jabeur: 40-40

PRIMO SET – Non è una novità, arriva la palla break anche in questo settimo game: 30-40

PRIMO SET – Gran risposta di Jabeur. Break: 2-4

PRIMO SET – Per il terzo game di fila Bronzetti si ritrova 0-40

PRIMO SET – Quattro punti di fila per Lucia e arriva il quarto break su cinque games: 2-3

PRIMO SET – Bronzetti arriva a palla break anche in questo game: 30-40

PRIMO SET – Alla quarta palla break però Jabeur colpisce: 1-3

PRIMO SET – Bronzetti vince un challenge sul 30-40 e annulla le 3 pb: 40-40

PRIMO SET – Ancora si costruisce il punto con il dritto Jabeur: 0-40

PRIMO SET – Dritto in cross da un lato, poi altro dritto lungolinea a chiudere: 0-30

PRIMO SET – Alla fine è Jabeur a prevalere in questo lottatissimo terzo gioco: 1-2

PRIMO SET – Game infinito. Già quattro palle break per Bronzetti e una palla game per Jabeur.

PRIMO SET – Se ne va via.

PRIMO SET – Per ora le giocatrici faticano al servizio: 30-40

PRIMO SET – Arriva il controbreak della tunisina: 1-1

PRIMO SET – Subito la reazione di Ons Jabeur: 0-40 e tre palle break.

PRIMO SET – Parte alla grande l’azzurra. Subito break: 1-0

PRIMO SET – Jabeur la annulla: 40-40

PRIMO SET – Immediatamente una palla break in favore di Bronzetti.

PRIMO SET – Inizia a servire Jabeur.

11:40 – Buongiorno, amici di Sportface. Lucia Bronzetti tra pochi istanti scende in campo contro Ons Jabeur per conquistare un posto nei quarti del WTA di Zhengzhou.