Liudmila Samsonova e la caccia all’autografo: sommersa di felpe, cappelli e palline in Cina (VIDEO)

A volte, si sa, i fan possono essere più esuberanti del solito. Al torneo Wta di Zhengzhou, sul cemento cinese, Liudmila Samsonova ha sperimentato qualcosa di simile. Dopo la vittoria al primo turno su Tatjana Maria, la tennista russa è stata inondata letteralmente dalle richieste di autografi dei tifosi. Dagli spalti sono stati lanciate decine di palle da tennis, oltre a cappellini e persino una felpa. La reazione di Samsonova è tutta un programma. La tennista allarga le braccia e guarda il giudice di sedia con aria sconcertata. Alla fine però, lascia la borsa e si dirige verso gli oggetti per accontentare una selvaggia caccia all’autografo.

how 𝙣𝙤𝙩 to get something signed by a tennis player 😅 pic.twitter.com/zVhRRGSMLp

— wta (@WTA) October 12, 2023