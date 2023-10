Bronzetti-Jabeur oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Wta Zhengzhou 2023

Lucia Bronzetti se la vedrà contro Ons Jabeur nel secondo turno del WTA 500 di Zhengzhou 2023 (cemento outdoor), torneo di scena sui campi della città cinese. La romagnola è reduce dall’esordio contro la wild card di casa Hanyu Guo. Qui ha faticato nel corso del primo set, salvo poi dominare le operazioni nel secondo. Adesso occorre alzare l’asticella contro la top ten tunisina, quarta testa di serie della manifestazione e beneficiaria di un bye al primo turno. Quest’ultima ha recentemente trionfato a Ningbo e specialmente sulle superfici veloci rappresenta un’ostacolo molto difficile per chiunque.

Le due si sono incontrate una sola volta nell’arco della carriera. È successo quest’anno al primo turno del Roland Garros, con la nordafricana che si è riuscita ad imporre in due parziali abbastanza comodi. Servirà un’impresa a Bronzetti, che per la terza volta negli ultimi quattro eventi a cui ha preso parte vuole conquistarsi un posto tra le migliori otto. Qui in caso d’impresa contro Jabeur troverebbe una tra la wild card di casa Zhouxuan Bai oppure la russa Daria Kasatkina, numero dodici delle classifiche mondiali e ottava testa di serie della manifestazione.

Bronzetti e Jabeur scenderanno in campo oggi (giovedì 12 ottobre). Le due giocatrici sono pianificate come secondo incontro della giornata dalle ore 09.00 italiane (le 15.00 locali) sul Center Court (al termine dell’altro ottavo di finale tra la russa Liudmila Samsonova e la tedesca Laura Siegemund). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una diretta streaming. Questa sarà fruibile pure tramite le piattaforme SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP) e Sky Go (solo per abbonati Sky). In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di secondo turno tra Bronzetti e Jabeur garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, highlights e le parole delle protagoniste al termine del confronto.