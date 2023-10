San Siro, Sala: “Oltre al ricorso sul vincolo, inviteremo le squadre a rimanere”

“Non ho idea” di quali saranno le tempistiche del ricorso contro il vincolo posto su San Siro, “ma faremo due cose adesso. Da un lato il ricorso, dall’altro inviteremo le squadre di nuovo a riflettere sulla possibilità di stare a San Siro”. Queste le parole del sindaco di Milano Giuseppe Sala parlando della decisione del Comune di fare ricorso contro il vincolo della soprintendenza. Il vincolo “lo riteniamo ingiusto, non fondato – ha aggiunto -. Il ricorso è un atto di tutela perché quello è un danno economico a un nostro bene, quindi se non lo facessi non mi sentirei di tutelare lo stadio. In più lo facciamo perché vediamo questo vincolo come una forzatura”. Negli scorsi mesi i due club hanno accelerato su progetti diversi: l’Inter ha ufficializzato l’interesse per un’area nel Comune di Rozzano nella zona Sud del capoluogo lombardo, mentre il Milan ha da tempo messo gli occhi su San Donato.