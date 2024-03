LIVE – Bronzetti-Gauff, terzo turno Wta Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Bronzetti-Gauff, incontro valevole per il terzo turno del WTA 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). La romagnola è reduce da due belle vittorie in due set ottenute ai danni rispettivamente della polacca Magdalena Frech e dell’ucraina Anhelina Kalinina. La numero tre del mondo, invece, ha esordito con un successo al tie-break decisivo sulla transalpina Clara Burel, contro cui si è trovata sotto addirittura per 4-0 nel terzo parziale. Tra le due giocatrici si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore. Secondo le quote dei bookmakers sarà la giovane statunitense a partire nettamente favorita, con Bronzetti che proverà a metterle i bastoni tra le ruote e a regalarsi l’impresa. Per la vincitrice c’è in palio l’accesso agli ottavi di finale contro una tra la giapponese Naomi Osaka oppure la belga Elise Mertens, ventiquattresima testa di serie della manifestazione. Sportface.it seguirà il terzo turno tra Bronzetti e Gauff, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. Le due giocatrici sono pianificate come primo match di giornata sullo Stadium 2, con inizio fissato a partire dalle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali).

COME SEGUIRE BRONZETTI-GAUFF IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

BRONZETTI-GAUFF (DIRETTA)