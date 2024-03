LIVE – Musetti-Rune, terzo turno Masters 1000 Indian Wells 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Musetti-Rune, incontro valevole per il terzo turno del Masters 1000 di Indian Wells 2024 (cemento outdoor). Dopo il successo al fotofinish ai danni di Denis Shapovalov, l’allievo di Simone Tartarini torna in campo in una partita in cui parte decisamente sfavorito e potrà anche giocare più a mente libera. Non è un periodo facile per il giovane azzurro, ma è solito esaltarsi s sui grandi palcoscenici, e chissà che non possa accadere anche qui nel Desert Paradise. Sportface.it seguirà il terzo turno tra Sinner e Struff, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come primo match di giornata dalle ore 19.00 italiane (le 11.00 locali) sul Center Court.

COME SEGUIRE MUSETTI-RUNE IN TV

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI

PER AGGIORNARE IL LIVE FARE REFRESH OPPURE CLICCARE SU F5

LIVE MUSETTI-RUNE