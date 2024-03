Masters 1000 Indian Wells 2024, Musetti k.o al terzo turno: Rune ha la meglio in due set

Si conclude al terzo turno la corsa di Lorenzo Musetti nel Masters 1000 di Indian Wells 2024, sconfitto in due set da Holger Rune. In 1h e 38′ di gioco il danese riesce ad avere la meglio con il punteggio di 6-2 7-6(5) in un match dai due volti per l’azzurro, che gioca male il primo set, ma riesce quantomeno a regalarsi delle chances nel secondo parziale. Tanto rammarico per il tie-break, in cui il tennista carrarino si è trovato a due punti dal set sul 5-4 con altrettanti servizi a disposizione, prima di commettere due errori con il dritto. Nei momenti decisivi la mancanza di fiducia e di vittorie in questo prolungato periodo di difficoltà, si è fatta sentire.

LA PARTITA – Dai primi scambi emerge un Rune che sembra abbastanza in palla. Molto propositivo, tanta intensità da parte del danese, che lascia andar via il braccio e inizia il match con un parziale di dodici punti a tre con cui tiene due servizi e nel mezzo strappa la battuta a Musetti con quattro punti di fila dal 30-0 per l’azzurro. L’allievo di Simone Tartarini è di fatto in balia dell’avversario, impassibile in risposta e sempre in enorme difficoltà al servizio. Nel sesto game con la combinazione servizio-dritto riesce ad annullare una palla del doppio break, ma è solo questione di minuti: sul 5-2 ne arriva un’altra di chance e Rune chiude il set per 6-2. Statistiche che dicono tutto: 11 vincente a 2 in favore del danese, che commette anche 3 errori non forzati in meno (7 contro 10).

Il carrarino va immediatamente in difficoltà in apertura di secondo parziale, perdendo i primi sette punti: Rune tiene a zero il servizio e si procura tre palle break consecutive. Qui è bravo a reagire il classe ’02, che risale dal baratro e si regala una chance di restare in partita. Nel gioco successi arrivano anche le prime due palle break del match in suo favore, ma in questo caso è Rune a cancellarle e risalire dal 15-40. La frazione diventa all’improvviso un dominio dei servizi e si arriva al tie-break senza particolari sussulti. Qui Musetti si porta subito avanti, viene ripreso e si gira sul 3-3; Rune rischia di compromettere tutto sbagliando uno smash sul 4-4 che porta Musetti ad avere due servizi per chiudere il set. A questo punto, però, la mancanza di fiducia probabilmente si fa sentire: due errori di dritto da parte dell’azzurro, che consegna il match point all’avversario. E Rune non si fa pregare: ace e vittoria.