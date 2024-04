LIVE – Berrettini-Navone, semifinale Atp Marrakech 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Berrettini-Navone, incontro valevole per la semifinale del torneo ATP 250 di Marrakech 2024 (terra rossa). Il campione capitolino, entrato in tabellone grazie al ranking protetto, è reduce dal derby portato a casa in due set ai danni di Lorenzo Sonego. Di fronte a lui c’è il ventitreenne albiceleste, che agli ottavi di finale è stato capace di sconfiggere in rimonta il veterano elvetico Stan Wawrinka. L’argentino, inoltre, classificato tra i primi sessanta giocatori del mondo, a fine febbraio si è messo particolarmente in luce nell’ATP 500 di Rio de Janeiro, dove ha raggiunto una splendida finale. Tra i due tennisti si tratta del primo scontro diretto della carriera, con Berrettini che partirà favorito secondo le quote dei bookmakers.

Quest’ultimo è in cerca di un ultimo atto sul circuito maggiore che gli manca dall’ottobre del 2022. Qui, in caso di successo, troverebbe uno tra lo spagnolo Roberto Carballes Baena, difensore del titolo, oppure il russo Pavel Kotov, giustiziere di Flavio Cobolli e di Fabio Fognini rispettivamente agli ottavi e ai quarti di finale. Sportface.it seguirà il penultimo atto tra Berrettini e Navone, garantendo ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo e penultimo incontro di giornata dalle ore 14:00 italiane (le 12:00 locali) sul Center Court, al termine dell’altra semifinale tra i suddetti Carballes Baena e Kotov .

