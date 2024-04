Berrettini-Carballes Baena in tv: data, orario, canale e diretta streaming finale Atp Marrakech 2024

Matteo Berrettini se la vedrà contro Roberto Carballes Baena nella finale dell’ATP 250 di Marrakech 2024, torneo di scena sui campi in terra rossa della città marocchina. A quasi un anno e mezzo di distanza da Napoli, il tennista romano torna in un atto conclusivo del circuito maggiore: si tratta della 13esima finale per Matteo, che proverà a conquistare l’ottavo titolo. Ci arriva, a questo match, sicuramente più stanco del suo avversario, dopo le battaglie degli ultimi giorni. Senza dimenticare che si tratta solamente del terzo torneo dopo più di sei mesi di stop per infortunio. Il ritorno in top-100 è già arrivato, chiudere con un trionfo in Marocco rappresenterebbe la ciliegina sulla torta.

PROGRAMMA E COPERTURA TV

TABELLONE

MONTEPREMI