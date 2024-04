LIVE – Arnaldi-Trungelliti, ottavi di finale Atp Barcellona 2024: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Trungelliti, incontro valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 500 di Barcellona 2024 (terra rossa). Il giovane sanremese è reduce dai quattro match point annullati all’argentino Sebastian Baez, costretto ad alzare bandiera bianca dopo una cruenta battaglia durata quasi tre ore. Ora per lui c’è un altro tennista albiceleste, proveniente dalle qualificazioni. Quest’ultimo, numero 197 del ranking mondiale, al secondo turno ha stupito tutti eliminando in due parziali il bombardiere cileno Nicolas Jarry, nona testa di serie della manifestazione. Tra i due giocatori si tratta del primo scontro diretto a livello di circuito maggiore, con Arnaldi che partirà largamente favorito secondo le quote dei bookmakers. In palio per lui c’è il biglietto d’ingresso per i quarti di finale dove, eventualmente, si troverebbe davanti uno tra l’australiano Jordan Thompson oppure il norvegese Casper Ruud, numero sei del mondo e recentissimo finalista al Masters 1000 di Montecarlo. Sportface.it garantirà ai propri lettori aggiornamenti in tempo reale. I due giocatori sono pianificati come secondo incontro di giornata dalle ore 11.00 sulla Pista Andres Gimeno, al termine dell’altro terzo turno tra l’argentino Tomas Martin Etcheverry e lo statunitense Brandon Nakashima.

