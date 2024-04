Atp Barcellona 2024: programma, date, orari, copertura tv e streaming con Musetti, Arnaldi e Cobolli

Il programma, le date, gli orari, la copertura tv e streaming dell’ATP 500 di Barcellona 2024, torneo di scena sui campi in terra battuta della città catalana da lunedì 15 a domenica 21 aprile. Il beniamino di casa e campione in carica Carlos Alcaraz guida il seeding (infortuni permettendo), seguito dal russo Andrey Rublev e dal norvegese Casper Ruud. C’è grande curiosità anche per vedere in azione Rafa Nadal, che dopo il forfait a Monte-Carlo punta a rientrare sul campo che porta il suo nome. Tre, infine, i tennisti azzurri ammessi direttamente in tabellone: Lorenzo Musetti, Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.

La diretta televisiva del Atp 500 di Barcellona 2024 è affidata a Sky Sport, che monitora l’appuntamento attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (203). Disponibili anche una diretta streaming mediante le piattaforme Sky Go (solo per abbonati Sky) e NOW (previo abbonamento). Durante i tornei, inoltre, premendo il tasto verde del telecomando di Sky Q via satellite o il tasto interattività di Sky Glass, se connessi alla rete internet, saranno visibili tutti i campi di gioco dei tornei ATP e WTA. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il torneo ATP 500 di Barcellona, accompagnando per tutto l’arco della settimana i propri lettori con aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole di tutte le principale protagoniste. Di seguito il programma nel dettaglio e la copertura tv completa del torneo ATP 500 di Barcellona 2024.

PROGRAMMA E COPERTURA TV ATP 500 BARCELLONA 2024

La copertura tv di Sky Sport e NOW non è stata ancora ufficializzata. Di seguito quella dello scorso anno.

Lunedì 15 aprile

1^ giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Martedì 16 aprile

2^ giornata Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Mercoledì 17 aprile

3^ giornata Sky Sport Tennis e NOW

Giovedì 18 aprile

Ottavi di finale Sky Sport Tennis e NOW

Venerdì 19 aprile

Quarti di finale Sky Sport Tennis, Sky Sport Uno e NOW

Sabato 20 aprile

Semifinali Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 21 aprile

Finale Sky Sport Tennis e NOW