Tennis, Jannik Sinner giocherà l’ATP 250 di Bastad come preparazione alle Olimpiadi

Jannik Sinner prenderà parte all’ATP 250 di Bastad. L’annuncio arriva direttamente dalle pagine ufficiali dello storico torneo svedese su terra rossa, quest’anno in programma dal 15 al 21 luglio. Si tratta della settimana successiva a Wimbledon, e se da un lato potrebbe sembrare strano vedere il numero due al mondo impegnarsi per un torneo 250 dopo uno Slam, la motivazione è presto trovata: Jannik giocherà sul rosso di Bastad per prepararsi al meglio in vista dei Giochi Olimpici di Parigi, che si disputeranno sulla stessa superficie a partire dal 28 luglio.

