Tiro a volo, undici azzurri presenti al Preolimpico di Doha

Sono undici gli azzurri ai nastri di partenza del torneo di qualificazione olimpica di tiro a volo, in programma dal 21 al 28 aprile in quel di Doha, in Qatar. Nel trap troveremo i veterani Mauro De Filippis, Massimo Fabbrizi, Giovanni Pellielo, Jessica Rossi e Maria Lucia Palmitessa, nello skeet invece ecco Tammaro Cassandro, Luigi Agostino Lodde, Gabriele Rossetti, Diana Bacosi, Martina Bartolomei e Simona Scocchetti. Ciascuna delle quattro finali individuali sulle pedane qatariote mettono in palio per i migliori due atleti per genere una carta olimpica per i Giochi di Parigi 2024. L’Italia ha già fatto il pieno nel trap maschile e femminile e nello skeet femminile, dunque cercherà di riempire il secondo e ultimo slot nello skeet maschile.

Se così non dovesse accadere, né a Doha né agli Europei di Lonato, in ogni caso l’Italia sarebbe comunque certa di ottenere il pass olimpico nella data del domenica 9 giugno, quando chiuderà ufficialmente il ranking olimpico. Gabriele Rossetti e Tammaro Cassandro sono già sicuri di contendersi eventualmente la carta olimpica in palio, essendo al primo e secondo posto tra gli atleti che per scorrimento possono ambire alla carta olimpica se non già prima ottenuta.