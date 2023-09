LIVE – Arnaldi-Norrie 6-3 6-4 6-3, terzo turno US Open 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Norrie, incontro valevole per il terzo turno degli US Open 2023 (cemento outdoor). Per il giovane sanremese si tratta di una prima volta in questa fase di un Major. Dopo aver approfittato all’esordio del ritiro dell’australiano Jason Kubler, al secondo turno è rimasto in campo quasi quattro ore per prevalere in cinque set sul diciannovenne transalpino Arthur Fils. Ora per lui c’è il top venti britannico, giocatore molto abile su ogni superficie e capace in carriera di raggiungere anche una semifinale a livello Slam (Wimbledon 2022). A Flushing Meadows va in scena il primo faccia a faccia tra i due giocatori, che spesso si sono allenati insieme a Montecarlo.

Arnaldi proverà a sovvertire le quote dei bookmakers. Queste lo vedono ampiamente sfavorito di fronte al più esperto avversario. I margini per un’altra impresa, tuttavia, ci sono tutti per l’azzurro. Quest’ultimo, infatti, sta dimostrando di potersela giocare con chiunque a questi livelli. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra l’altro inglese Daniel Evans oppure il campione in carica spagnolo Carlos Alcaraz. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Norrie pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 17 (al termine del terzo turno femminile tra la belga Grace Minnen e la russa Daria Kasatkina).

ARNALDI-NORRIE 6-3 6-4 6-3

LA CRONACA DEL MATCH

MATTEOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO! UNO STREPITOSO ARNALDI SURCLASSA NORRIE E VOLA AGLI OTTAVI DI FINALE. FE-NO-ME-NO!

TERZO SET – Norrie tiene la battuta ma poco importa. Arnaldi servirà per un posto agli ottavi sul 5-3.

TERZO SET – Sì Matteo! Alla terza chance, e dopo aver cancellato una palla break, Arnaldi conquista un altro game estremamente delicato e vola sul 5-2. E’ quasi fatta!

TERZO SET – Game interlocutorio vinto da Norrie. L’impressione è che d’ora in poi si giocherà sul servizio dell’azzurro. 4-2

TERZO SET – Gioco di vitale importanza portato a casa da Arnaldi, capace di annullare ben tre palle break. 4-1

TERZO SET – Torna a vincere un game Norrie, ma la sfida per lui è in grande salita. 3-1

TERZO SET – Arnaldi consolida il break e fa un altro passo verso la vittoria. E’ ancora lunga, ma Matteo può assolutamente sognare. 3-0

TERZO SET – Game estremamente solido di Matteo, che ottiene il break e allunga. Inizio di set da incorniciare! 2-0

TERZO SET – Arnaldi parte bene. Turno di servizio tenuto ai vantaggi e testa avanti anche in questa frazione. 1-0

SECONDO SET ARNALDI! Tutti in piedi per l’azzurro, che chiude con un lob delizioso e fa suo anche il secondo parziale. 6-4 a Norrie!

SECONDO SET – Bella reazione di Matteo, che si salva dal 15-30 e allunga sul 5-4.

SECONDO SET – Arnaldi arriva a 30 ma non riesce a piazzare la zampata finale. 4-4

SECONDO SET – Fase di gioco in cui il giocatore in risposta non ha molte chance. Arnaldi conduce 4-3.

SECONDO SET – Norrie pareggia i conti. 3-3

SECONDO SET – Torna avanti Arnaldi, bravo a tenere un delicato turno di servizio a 30. 3-2

SECONDO SET – CONTRO BREAK ARNALDI! Reazione immediata del sanremese, che approfitta dei tanti errori dell’avversario per ricucire lo svantaggio. 2-2

SECONDO SET – BREAK NORRIE! Il britannico ottiene il break ai vantaggi e passa a condurre. 1-2

SECONDO SET – Torna a vincere un game Norrie, bravo ad interrompere l’emorragia. 1-1

SECONDO SET – Come sta giocando Arnaldi! Sotto 15-30, sale in cattedra e chiude con l’ace. Appena 6 punti persi in 5 turni di battuta. 1-0

PRIMO SET ARNALDI! Sprint finale pazzesco dell’azzurro, capace di vincere ben 14 punti consecutivi e assicurarsi il parziale per 6-3. Spaziale Matteo!

PRIMO SET – Altro game a 0 per Arnaldi, che consolida il break alla grande. Crisi Norrie, 5-3

PRIMO SET – BREAK ARNALDI! Fantastico Matteo! Strappa la battuta a zero al rivale e si porta al comando, 4-3

PRIMO SET – Arnaldi si difende bene e poi va a segno con un gran passante. 3-3

PRIMO SET – Sospiro di sollievo per Norrie, che salva una palla break e tiene il servizio ai vantaggi. 2-3

PRIMO SET – Altro turno di battuta molto positivo per Matteo, che risponde colpo su colpo. 2-2

PRIMO SET – Non si scambia molto in questi primi giochi. 1-2

PRIMO SET – Tutto facile anche per Arnaldi, che vince un gran game e impatta sull’1-1.

PRIMO SET – Il britannico tiene agevolmente la battuta in avvio. 0-1

PRIMO SET – Si comincia, buon divertimento!

18.55 – Sarà Norrie a partire al servizio.

18.50 – Giocatori in campo per il riscaldamento.

18.35 – Amici di Sportface, benvenuti alla diretta testuale di Arnaldi-Norrie. E’ appena terminato il match tra Kasatkina e Minnen, però tra non molto scenderà in campo il nostro Matteo.