Arnaldi-Norrie oggi in tv: orario, canale e diretta streaming US Open 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Cameron Norrie nel terzo turno degli US Open 2023, quarto ed ultimo Slam della stagione di scena sui campi in cemento outdoor di New York. Per il giovane sanremese si tratta di una prima volta in questa fase di un Major. Dopo aver approfittato all’esordio del ritiro dell’australiano Jason Kubler, al secondo turno è rimasto in campo quasi quattro ore per prevalere in cinque set sul diciannovenne transalpino Arthur Fils. Ora per lui c’è il top venti britannico, giocatore molto abile su ogni superficie e capace in carriera di raggiungere anche una semifinale a livello Slam (Wimbledon 2022).

A Flushing Meadows va in scena il primo faccia a faccia tra i due giocatori, che spesso si sono allenati insieme a Montecarlo. Arnaldi proverà a sovvertire le quote dei bookmakers. Queste lo vedono ampiamente sfavorito di fronte al più esperto avversario. I margini per un’altra impresa, tuttavia, ci sono tutti per l’azzurro. Quest’ultimo, infatti, sta dimostrando di potersela giocare con chiunque a questi livelli. In palio c’è l’accesso agli ottavi di finale contro uno tra l’altro inglese Daniel Evans oppure il campione in carica spagnolo Carlos Alcaraz.

Arnaldi e Norrie scenderanno in campo oggi (sabato 2 settembre). I due giocatori sono pianificati come secondo incontro della giornata dalle ore 17.00 italiane (le 11.00 locali) sul Court 17 (al termine del terzo turno femminile tra la belga Grace Minnen e la russa Daria Kasatkina). La copertura televisiva sarà offerta in esclusiva da SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky). Sul sito ufficiale della stessa emittente sarà disponibile anche una live streaming. Questa sarà fruibile pure attraverso la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP).

L’emittente garantirà ben quattordici ore di diretta giornaliera, lo streaming con dieci campi live e tutti i match on-demand. Per i possessori di Smart TV sul digitale terrestre, infine, sarà possibile accedere ad altri tre canali dedicati. Questi saranno selezionabili volta per volta attraverso un tasto del telecomando per le TV compatibili con la tecnologia HbbTV. In alternativa, anche Sportface.it seguirà il terzo impegno newyorkese di Arnaldi fornendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti al termine del confronto.