LIVE – Arnaldi-Medvedev, primo turno Atp Dubai 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Arnaldi-Medvedev, incontro valevole per il primo turno del torneo ATP 500 di Dubai 2023 (cemento outdoor). Impegno proibitivo per il giovane ligure, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver racimolato solamente un game nel turno decisivo delle qualificazioni contro il forte ceco Tomas Machac. Adesso la sfida al numero sette del mondo, che mai ha affrontato in carriera. Il russo è decisamente in forma essendo reduce dai due titoli vinti consecutivamente tra Rotterdam e Doha.

Qui ha dimostrato di essere tornato sui livelli dell’inizio dell’anno scorso. Per Arnaldi un premio decisamente meritato. Da poco, infatti, ha trionfato nel Challenger di Tenerife 2 (cemento outdoor). Con questo risultato si è portato ad una manciata di punti dal raggiungimento della top cento. In caso di clamoroso exploit l’italiano troverebbe agli ottavi di finale uno tra il kazako Alexander Bublik oppure il qualificato bulgaro Alexandar Lazarov. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Arnaldi e Medvedev pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13:00 italiane (le 16:00 locali).

