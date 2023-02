Novità per Robinho, che potrebbe scontare in Brasile la condanna di stupro, pari a 9 anni, inflittagli in Italia. A riportarlo è stato “Uol Esporte”, secondo cui la Procura federale ha espresso parere favorevole in tal senso, considerando che l’ex attaccante di Real Madrid e Milan non può essere estradato. La palla passa ora al Ministero brasiliano della Giustizia.