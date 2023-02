Arnaldi-Medvedev oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Atp Dubai 2023

Matteo Arnaldi se la vedrà contro Daniil Medvedev nel primo turno dell’ATP 500 di Dubai 2023, torneo di scena sul cemento outdoor della città araba. Impegno proibitivo per il giovane ligure, ripescato nel tabellone principale come lucky loser dopo aver racimolato solamente un game nel turno decisivo delle qualificazioni contro il forte ceco Tomas Machac. Adesso la sfida al numero sette del mondo, che mai ha affrontato in carriera. Il russo è decisamente in forma essendo reduce dai due titoli vinti consecutivamente tra Rotterdam e Doha.

Qui ha dimostrato di essere tornato sui livelli dell’inizio dell’anno scorso. Per Arnaldi un premio decisamente meritato. Da poco, infatti, ha trionfato nel Challenger di Tenerife 2 (cemento outdoor). Con questo risultato si è portato ad una manciata di punti dal raggiungimento della top cento. In caso di clamoroso exploit l’italiano troverebbe agli ottavi di finale uno tra il kazako Alexander Bublik oppure il qualificato bulgaro Alexandar Lazarov.

Arnaldi e Medvedev scenderanno in campo oggi (martedì 28 febbraio). I due giocatori sono pianificati come secondo match di giornata sul Centre Court con inizio fissato non prima delle ore 13:00 italiane (le 16:00 locali). La diretta televisiva è affidata a SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre e 212 di Sky) e Sky Sport. Quest’ultimo monitora la manifestazione attraverso i due canali di riferimento Sky Sport Uno (201) e Sky Sport Tennis (205). Disponibile anche una diretta streaming mediante la piattaforma SuperTennix (previo abbonamento sul portale oppure gratis se tesserati FITP), Sky Go (solamente per abbonati Sky) e NOW. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà il match di primo turno tra Arnaldi e Medvedev garantendo ai propri lettori una diretta testuale. Il nostro sito, inoltre, fornirà aggiornamenti, news, approfondimenti, highlights e le parole dei protagonisti alla fine della partita e per tutta la durata della kermesse araba.