Atp Dubai 2023: Medvedev batte un buon Arnaldi, Passaro sconfitto da Ymer

Disco rosso per Matteo Arnaldi e Francesco Passaro nel primo turno del torneo Atp 500 di Dubai (cemento outdoor). Entrambi gli azzurri erano stati ripescati come lucky loser (erano stati sconfitti al turno decisivo delle qualificazioni) e nulla hanno potuto, rispettivamente, contro il russo Daniil Medvedev e contro lo svedese Mikael Ymer.

COPERTURA TV

MONTEPREMI

IL TABELLONE AGGIORNATO

BELLA FIGURA ARNALDI

Matteo Arnaldi ha giocato una buona partita sul campo centrale di Dubai. A tratti anche entusiasmante. Ma dall’altro lato della rete ha trovato uno dei più forti giocatori del pianeta ovvero il russo Daniil Medvedev, testa di serie numero tre del torneo. Sin dai primi scambi l’azzurro è riuscito a tenere testa al russo con il suo tennis fatto di timing perfetto e anche di grande potenza. Matteo annulla una palla break nel primo game dell’incontro e acquisisce fiducia. Il momento chiave della prima frazione di gioco lo si vive nel quinto game quando Medvedev piazza l’allungo vincente. Il russo è solido al servizio e non concede nulla, ma Arnaldi è bravo a rimanere attaccato sino alla fine e cede il parziale con lo score di 6-4. Il secondo set si apre, nel terzo gioco, con il break conquistato dal russo che però poco dopo deve vincere un game fiume per confermarlo. Matteo prova a non mollare, ma non riesce a contrastare il servizio del russo e inoltre perde nuovamente il servizio: game che mette la parola fine all’incontro, 6-4 6-2 lo score finale dopo poco più di un’ora e mezzo di lotta.

NIENTE DA FARE PER PASSARO

C’è stata molta meno lotta per Francesco Passaro che è stato sconfitto in un’ora e sette minuti dal tennista svedese Mikael Ymer, numero cinquantanove del ranking Atp, con il punteggio finale di 6-2 6-3. L’inerzia della partita è sin da subito a favore dello svedese che brekka l’azzurro nel terzo gioco e poi conduce la sua partita a piacimento. Passaro non riesce ad essere solido al servizio e cede di schianto la prima frazione di gioco. Nel secondo set c’è equilibrio sino al 2-2 con quattro games tenuti rapidamente da chi serve, ma il momento chiave lo si vive nel quinto gioco quando Ymer piazza il terzo break dell’incontro e di fatto chiude a tripla mandata l’esito dell’incontro. Passaro non riesce a conquistarsi neanche una palla break e cede nuovamente il servizio in chiusura per il 6-2 6-3 definitivo. A difendere i colori azzurri, al secondo turno, ci sarà Lorenzo Sonego che se la dovrà vedere con il canadese Felix Auger Aliassime, uscito vincitore da una battaglia di tre ore e tre set contro l’americano Maxime Cressy.