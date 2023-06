LIVE – Alcaraz-Djokovic, semifinale Roland Garros 2023: RISULTATO in DIRETTA

Il live e la diretta testuale di Alcaraz-Djokovic, incontro valevole per la semifinale del Roland Garros 2023. I due principali favoriti alla vigilia si ritrovano a un passo dall’atto conclusivo del torneo. A scendere in campo con i favori del pronostico sarà lo spagnolo, che ha vinto l’unico precedente nel 2021 a Madrid ed è stato estremamente convincente nell’arco delle due settimane. Non che Nole non lo sia stato, ma le partite di Carlos contro Musetti e Tsitsipas (su tutte) hanno fatto davvero paura.

Con ogni probabilità, lo spagnolo sta giocando il miglior tennis della sua giovane carriera eppure non potrà permettersi di sottovalutare il suo prossimo avversario. Il serbo non ha infatti bisogno di presentazioni e, giusto per dare l’idea o se qualcuno l’avesse dimenticato, ha in bacheca ben 22 slam. Una delle due vittorie che lo separano dalla storia è però particolarmente difficile da conquistare dato che Alcaraz non avrà alcuna intenzione di cedere il passo senza prima aver venduto cara la pelle. Sportface.it garantirà aggiornamenti in tempo reale, con Alcaraz e Djokovic impegnati non prima delle 14:45.

