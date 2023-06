MotoGP Italia 2023, Bastianini: “Non potevo immaginare un ritorno migliore”

Il pilota della Ducati, Enea Bastianini, ha parlato dopo le prove libere del venerdì del Gran Premio d’Italia 2023 di MotoGP al Mugello. Ecco le sue parole: “Oggi abbiamo fatto due-tre modifiche alla moto che mi hanno aiutato molto e soprattutto nel time-attack sono riuscito a rimanere quasi in linea con i più veloci, quindi sono contento. Domani penso che sarà un altro giorno e probabilmente sarà una giornata piovosa, quindi per la prima volta potrei essere contento così mi riposo un po’ e cerco di non sforzarmi troppo. Nel caso ci fosse tempo asciutto sicuramente la sprint race sarà meglio della corsa lunga. Sono contento di essere tornato ed averlo fatto subito veloce. La moto mi ha trasmesso subito molta fiducia ed un ritorno migliore non me lo potevo immaginare”.

E ancora: “I cambi di direzione veloci sono quelli che mi mettono più in crisi, quindi le Biondetti dopo un po’ mi fanno fare fatica ed anche la Casanova Savelli mi manda un po’ in crisi. Fortunatamente ce la faccio anche se oltre al problema alla spalle sono un po’ stanco e dopo cinque-sei giri sento che devo un po’ mollare. So che in gara posso fare qualcosa in più, però non so se il mio fisico mi seguirà per farlo. Gestirmi sarà il modo giusto per affrontare la gara di domenica, se la gara di domani invece sarà asciutta ci sarà poco da gestire”.

Per concludere: “Vedere qui il pubblico è bellissimo, non so se ci sarà la stessa gente a cui siamo abituati da un po’ di anni ma è comunque bello correre davanti ai tifosi italiani e alle colline del Mugello. Sarei voluto essere al 100% ma mi accontento. Per fortuna il dolore non mi sta dando troppo fastidio”.