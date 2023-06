Alcaraz-Djokovic oggi in tv: orario, canale e diretta streaming semifinale Roland Garros 2023

Carlos Alcaraz affronterà Novak Djokovic nella semifinale del Roland Garros 2023, secondo Slam della stagione, sulla terra rossa di Parigi. Sarà lo Chatrier il teatro del secondo confronto in carriera tra due campioni, a caccia del prestigioso titolo. Il serbo insegue uno storico 23° slam per entrare ancora di più nella storia e di conseguenza anche la possibilità di coltivare il sogno Calendar Grand Slam, sfumato per un solo match qualche anno fa. Lo spagnolo invece sogna la prima affermazione a Parigi, nonché il secondo slam in carriera dopo lo scorso US Open.

Djokovic ha convinto finora, perdendo un solo set contro Khachanov ai quarti. Ha convinto ancora di più Alcaraz, che salvo il set lasciato per strada al secondo turno contro Daniel ha annientato nell’ordine Shapovalov, Musetti e Tsitsipas. Per sua fortuna Djokovic non ha il rovescio a una mano (tratto che ha caratterizzato le ultime tre vittime di Carlitos), ma dovrà comunque prestare molta attenzione, avendo perso il precedente di Madrid di qualche anno fa. Secondo i bookmakers sarà Alcaraz a scendere in campo con i favori del pronostico.

Alcaraz e Djokovic scenderanno in campo oggi, venerdì 9 giugno, non prima delle ore 14:45 sul Campo Philippe Chatrier. La partita sarà visibile su Eurosport, più precisamente sul canale Eurosport 1 (210 di Sky). Disponibile anche una diretta streaming attraverso la piattaforma Discovery+ (solo per abbonati Eurosport) e su SkyGo. Anche gli abbonati a DAZN e Tim Vision avranno a disposizione il canale di Eurosport per non perdersi alcuno scambio del prestigioso match tra lo spagnolo e il serbo. In alternativa, anche Sportface.it monitorerà costantemente il Roland Garros 2023. Il nostro sito, infatti, accompagnerà i propri lettori con dirette testuali, news, approfondimenti, highlights, parole dei protagonisti e contenuti esclusivi per tutta la durata del torneo.